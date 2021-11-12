Новый врио замгубернатора Симоненко проинспектировал строительство моста в Брянске

На объекте прошло рабочее совещание.

12 ноября на строительной площадке на набережной, где продолжается возведение нового железобетонного моста, прошло очередное рабочее совещание. Участие в нем приняли врио заместителя губернатора Брянской области Николай Симоненко, мэр Александр Макаров, представители подрядных организаций и городского управления ЖКХ. Участники совещания проинспектировали ход работ.

Как сообщает мэрия, сейчас строители продолжают возведение опор. На следующей неделе подрядчик планирует продолжить строительство каркаса из специальных шпунтованных свай. Затем из образовавшегося пространства откачают воду и начнут забивать сваи для русловых опор.

Подрядчику – ООО «Мостремстрой» – порекомендовали выполнить как можно больше работ на земляном цикле до наступления устойчивых морозов.

Новый четырехполосный мост длиной 270 метров станет частью дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. Он заменит существующий понтонный мост, эксплуатируемый более 25 лет.