Ольгу Астахову назначили замом мэра Брянска

Ранее она руководила региональным Управлением Федерального казначейства.
Ольга Астахова заняла должность заместителя главы Брянской городской администрации. В мэрии она будет руководить управлением имущественных и земельных отношений; финансовым управлением; комитетом по экономике и отделом муниципального заказа.
Ольга Астахова родилась в селе Давыдово Старорусского района Новгородской области. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт. В 2001 году прошла профессиональную переподготовку в Орловской региональной Академии госслужбы.
Работала на Новгородском телевизионном заводе, где прошла путь от оператора до старшего бухгалтера; старшим бухгалтером Ленинградской межобластной конторы «Ювелирторг»; главным бухгалтером Брянского сельскохозяйственного института. С 1993 года трудилась в Управлении Федерального казначейства по Брянской области, где смогла «вырасти» от главного бухгалтера до руководителя Управления.
Награждена почетной грамотой Минфина Российской Федерации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой Минфина РФ.
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