Оперштаб по коронавирусу: Массовые политические акции на Брянщине остаются под запретом

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области напомнил брянцам, что различные массовые политические акции попадают под противоэпидемические ограничения.

Об этом говорится в сообщении, которое оперштаб распространил в пятницу по своим каналам коммуникации. В частности, отмечается, что в регионе, несмотря на отмену ряда огранчиений, действует режим повышенной готовности, а запрет на проведение массовых развлекательных, спортивных и любых иных мероприятий по-прежнему остается под запретом.

В оперштабе также напомнили, что в случае участия в несанкционированных политических акциях несовершеннолетних, особенно если те ведут себя буйно, проявляют агрессию, нарушают общественный порядок и тому подобное. отвечать им придется наравне со взрослыми, а ответственность предусмотрена вплоть до уголовной.