Партия «Новые люди» выдвинула 71 кандидата в Брянскую облдуму

В единый день голосования в Брянской области пройдут выборы в областную думу. Кандидатов в депутаты регионального парламента впервые выдвинула партия «Новые люди». В списке – 71 кандидат, в том числе 30 – по одномандатным округам.
Список кандидатов регионального отделения партии «Новые люди» возглавляет основатель группы компаний «Локомотив-Дизель-Сервис», известный общественный деятель Сергей Горелов. Ранее он руководил «Партией Роста» в регионе. Также в тройке лидеров – директор «Брянского Метизного Завода» Николай Рогов и руководитель штаба регионального отделения партии Алина Асеева. Николай Рогов безвозмездно передал 11 гектаров земли вместе с 20 зданиями исторической застройки для созданию в Брянске музейно-мемориального комплекса на месте фашистского концлагеря «Дулаг-142».
Ещё один кандидат – заведующий кафедрой «Цифровые промышленные технологии» Брянского государственного инженерно-технологического университета Сергей Новиков. Он фактически основал новое подразделение вуза на стыке практической науки и производства.
Также партию представят руководитель IT-компании «КИТ» Дмитрий Гуляев, директор ООО «Брянский сад» Дмитрий Моисеенко и подполковник юстиции в отставке Сергей Ермоченко.
Бывший заместитель начальника отдела следственного управления УМВД по Брянской области Сергей Ермоченко в 2017-м году спас тонущего подростка и получил медаль за спасение погибающих из рук министра МВД Владимир Колокольцев.
«Это только часть нашей команды. Об остальных мы еще расскажем, с каждым из нашей команды я знаком лично, сильная команда. Что касается конкурентов, я с уважением отношусь к представителям всех партий, но думаю, что жителям нашего региона многие «приелись». У нас замечательная сильная команда. Идем в Брянскую областную думу, чтобы обновить её», — подчеркнул Сергей Горелов.
Выдвижение кандидатов прошло по всем требованием в присутствии представителя облизбиркома Ирины Дуки. Документы направят в избирательную комиссию, которая примет окончательное решение о регистрации списка «Новых людей» на выборах.
«Для реализации этих планов в Брянской области мы собрали отличную команду. Это люди, которые не ждут перемен, а уже меняют жизнь вокруг себя. Мы говорим: «Да, переменам!», в том числе и в Брянской области. Предстоит огромная работа: уже проводятся встречи, каждый житель Брянской может высказать идеи по улучшению жизни в регионе, лучшие идеи попадут в региональную программу партии, которую мы представим в ближайшее время», – подчеркнула руководитель штаба партии Алина Асеева,
Партия «Новые люди» основана главой компании Faberlic Алексеем Нечаевым 1 марта 2020 года. Она стала пятой парламентской партией, получив 5,32% голосов и 15 депутатских мандатов на выборах в Госдуму.
Фото: Пресс служба партии «Новые люди»
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