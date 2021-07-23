«Партия Роста» и брянская Общественная палата договорились о наблюдении на выборах

Цель соглашения – реализация права избирателей на честные выборы.
Избирательная кампания текущего года набирает обороты. 17-19 сентября жители Брянской области будут участвовать в голосовании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.
Важный этап организации избирательного процесса – подготовка наблюдателей. Именно им предстоит в течение этих трех дней следить за тем, чтобы процедура голосования и подсчета голосов прошла без нарушений.
Ряд брянских региональных отделений различных политических партий уже заключили соглашения с региональной Общественной палатой о взаимодействии в ходе предстоящих выборов. Главная цель таких соглашений в установлении партнерских отношений для содействия в реализации права граждан на участие в наблюдении за проведением выборов в Брянской области. Такое соглашение заключило и региональное отделение «Партии Роста».
«Мы считаем, что Общественная палата Брянской области участием в нескольких последних электоральных кампаниях доказала, что является гарантом организации качественного наблюдения за процессом. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше профессиональных наблюдателей было на участках. А у Общественной палаты уже есть опыт по обучению, по взаимодействию с Избиркомом. Это все работает на общую цель – провести выборы максимально открыто», – сообщил региональный руководитель «Партии Роста» Сергей Горелов.
«С «Партией Роста» будем активно взаимодействовать по направлению наблюдателей. Как и с другими политическими силами и кандидатами. Общественная палата находится как бы «над схваткой». Для нас главное – честность, прозрачно выборов», – отметил заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артем Сухоломкин.
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