«Партия Роста» и брянская Общественная палата договорились о наблюдении на выборах

Цель соглашения – реализация права избирателей на честные выборы.

Избирательная кампания текущего года набирает обороты. 17-19 сентября жители Брянской области будут участвовать в голосовании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.

Важный этап организации избирательного процесса – подготовка наблюдателей. Именно им предстоит в течение этих трех дней следить за тем, чтобы процедура голосования и подсчета голосов прошла без нарушений.

Ряд брянских региональных отделений различных политических партий уже заключили соглашения с региональной Общественной палатой о взаимодействии в ходе предстоящих выборов. Главная цель таких соглашений в установлении партнерских отношений для содействия в реализации права граждан на участие в наблюдении за проведением выборов в Брянской области. Такое соглашение заключило и региональное отделение «Партии Роста».

«Мы считаем, что Общественная палата Брянской области участием в нескольких последних электоральных кампаниях доказала, что является гарантом организации качественного наблюдения за процессом. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше профессиональных наблюдателей было на участках. А у Общественной палаты уже есть опыт по обучению, по взаимодействию с Избиркомом. Это все работает на общую цель – провести выборы максимально открыто», – сообщил региональный руководитель «Партии Роста» Сергей Горелов.

«С «Партией Роста» будем активно взаимодействовать по направлению наблюдателей. Как и с другими политическими силами и кандидатами. Общественная палата находится как бы «над схваткой». Для нас главное – честность, прозрачно выборов», – отметил заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артем Сухоломкин.