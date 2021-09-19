По словам брянского политика Сергея Горелова, для избирателей создали комфортные условия

Речь идет об избирательном участке в БГУ.

Брянский бизнесмен и политик Сергей Горелов выразил свою гражданскую позицию, проголосовав на избирательном участке в Брянском Государственном университете.

— Условия, созданные для избирателей на этом УИКе, образцовые и комфортные. Хотелось бы, чтобы во всех избиркомах царило такое же настроение, как и в этой комиссии, чтобы люди, как и раньше, шли на выборы, как на праздник, – рассказал Сергей Горелов.

Также политик отметил, что явка избирателей по региону уже выше среднероссийской, наши избиратели активно участвуют в выборе своих депутатов.