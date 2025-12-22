Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы

Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы за три года. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В УМВД России по Брянской области прошло заседание Общественного совета при ведомстве. Участники мероприятия обсудили итоги работы нынешнего состава с 2023 по 2025 год.

Кроме того, начальник УМВД генерал-майор полиции Алексей Солдатов вручил благодарности и памятные подарки общественникам за поддержку инициатив полиции, конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Награду получил и заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухомлин.

«Благодарю руководство УМВД России по Брянской области за высокую оценку работы общественников. Спасибо, товарищ генерал! Рад быть с коллегами в одном строю», – написал Артём Сухомлин в своих соцсетях.