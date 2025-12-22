Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы

2025, 22 декабря 10:20
Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы
Источник фото

Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы за три года. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. 

 

В УМВД России по Брянской области прошло заседание Общественного совета при ведомстве. Участники мероприятия обсудили итоги работы нынешнего состава с 2023 по 2025 год.

Кроме того, начальник УМВД генерал-майор полиции Алексей Солдатов вручил благодарности и памятные подарки общественникам за поддержку инициатив полиции, конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Награду получил и заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артём Сухомлин. 

«Благодарю руководство УМВД России по Брянской области за высокую оценку работы общественников. Спасибо, товарищ генерал! Рад быть с коллегами в одном строю», – написал Артём Сухомлин в своих соцсетях.

Метки: ,

Читайте также

Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске
22 декабря 12:35
Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске
Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска
22 декабря 11:30
Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска
«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье
22 декабря 10:57
«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13693) брянск (6700) ДТП (2637) ГИБДД (2158) прокуратура (1991) уголовное дело (1940) суд (1776) Александр Богомаз (1746) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (996)