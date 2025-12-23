Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Новый зам брянского губернатора сдала экзамен в Минфине РФ перед назначением на должность

2025, 23 декабря 15:28
Новый зам брянского губернатора сдала экзамен в Минфине РФ перед назначением на должность
В издании «БрянскToday» рассказали подробности о назначении на должность заместителя губернатора Брянской области Галины Петушковой. 

В соцсетях много обсуждали долгое пребывание руководителя финансового департамента с приставкой «врио». Но версии были далеки от истины. 

Заместители губернаторов по финансовым вопросам перед назначением должны сдать экзамен в Минфине РФ. И Галина Петушкова на днях успешно прошла двухдневное тестирование в министерстве. Она подтвердила свою квалификация для должности. После этого состоялась процедура согласования кандидата в Брянской областной думе. 

