Новым замгубернатора Брянской области стала Галина Петушкова

2025, 23 декабря 12:17

Новым замгубернатора Брянской области стала Галина Петушкова. Об этом сообщили в издании «Стрела» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

23 декабря на очередном заседании Брянской областной Думы депутаты поддержали кандидата на должность заместителя губернатора. По представлению главы региона Александра Богомаза на должность назначили Галину Петушкову.

Галина Петушкова возглавляет департамент финансов Брянской области. Работу ведомства неоднократно отмечало Министерство финансов РФ. Брянская область седьмой год подряд входит в число лидеров по качеству управления финансами по итогам оценки на федеральном уровне. Галине Петушковой присвоено звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».