Председателя облдумы поблагодарили за позитивные перемены в Брянской области

Валентину Субботу вручили благодарность председателя Федерального Собрания Валентины Матвиенко.

Очередная сессия Брянской областной Думы 25 мая началась с торжественной минуты. Сенатор Галина Солодун вручила председателю Думы Валентину Субботу благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие законодательства Брянской области.

«На федеральном уровне неоднократно были отмечены позитивные перемены, которые происходят за последние годы на Брянщине. У руководства области есть четкое понимание стратегии развития, это не только решение множества текущих проблем, но и перспективы в социально-экономическом развитии региона с выделением существенных финансов. За последние годы Брянская область мощно развивается во всех сферах… Заксобрание региона под руководством Валентина Суббота стало надежным звеном в вертикали российского парламентаризма», – прокомментировали в региональном заксобрании.

Сам Валентин Суббот отметил важность трех брянских законодательных инициатив, направленных в Государственную Думу.

Они касаются изменений в федеральные законы о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, введения нового вида туризма – адаптивного, а также лишения статуса регионального оператора по переработке мусора за нарушения.