Путин, Третьяк и Терешкова поздравили брянского губернатора с юбилеем

По словам президента, «неразрывная связь Александра Богомаза с его малой родиной нашла отражение в его трудах».

В Правительстве Брянской области рассказали о поздравлениях, поступивших в адрес губернатора Александра Богомаза. Напомним, 23 февраля Богомаз отпраздновал 60-летие.

Как сообщили в облправительстве, президент Владимир Путин поздравил Александра Богомаза лично, по телефону. Путин подчеркнул, что в Брянской области решаются социально значимые вопросы, развивается экономика, а также отметил положительный опыт области в ряде отраслей и то, что эти успешные практики уже применяются в других регионах страны.

По его словам, особая, неразрывная связь Александра Богомаза с его малой родиной нашла отражение в его трудах, направленных на благополучие жителей Брянской области.

Также брянского губернатора поздравили Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ Валентина Терешкова и заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер зимних олимпийских игр 1980 года, 10-кратный чемпиона мира, президент Федерации хоккея России, депутат ГД РФ Владислав Третьяк.