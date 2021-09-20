Результаты голосования на участках № 475 и № 699 аннулировали

Информацию о фальсификации проверяет Следственный комитет.

Председатель Избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова прокомментировала ход голосования на прошедших выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

По ее словам, «избирательная комиссия жестко пресекает нарушения и не допустит дискредитации результата выборов».

«Избирательные участки работают, голосование проходит спокойно. К сожалению, в избирательную комиссию поступили сообщения о фальсификациях на двух участках. Мы незамедлительно направили эту информацию в Следственный комитет, который разберется в ситуации. Это участковые комиссии № 475 в Клетне и № 699 в Новозыбкове», – заявила Анненкова.

Она отметила, что «голосование проводят почти 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий, а всего несколько членов дискредитируют всю избирательную кампанию».

«Мы этого не допустим. Избирательная комиссия Брянской области принимает жесткую позицию по каждому нарушению. Мы отменили и аннулировали результаты голосования по участкам № 475 и № 699. Все бюллетени из этих ящиков признаны недействительными. Члены участковых избирательных комиссий отстранены от работы», – также сообщила Елена Анненкова.