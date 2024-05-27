Сергей Антошин будет участвовать в выборах в Брянскую облдуму

Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин будет участвовать в выборах в региональный парламент. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин планирует участвовать в выборах в Брянскую областную думу в сентябре. Вице-мэр планирует уйти в отпуск в преддверии голосования, чтобы не пользоваться служебным положением. Если Сергей Антошин станет депутатом, что нынешнюю должность он оставит.

«Если мои избиратели на моём округе окажут мне честь и доверие представлять их, то скажу им огромное спасибо. И постараюсь этим доверием не злоупотреблять, а по максимуму исполнить все их наказы и пожелания», – подчеркнул Сергей Антошин.