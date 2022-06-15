Шесть жителей Займища госпитализировали после обстрела с Украины

Удар был нанесен «Точкой-У».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о последствиях обстрела села Займище в Клинцах со стороны Украины 14 июня.
По его словам, осколочные ранения получили шесть человек, повреждены около 50 домов. На месте продолжают работать оперативные службы. После оценки ущерба жителям Займища окажут необходимую помощь. По факту обстрела СК РФ возбудил уголовное дело.
«Состояние раненых на данный момент оценивается как стабильное. Помощь пострадавшим была оказана утром, все они госпитализированы и проходят лечение в Клинцовской районной больнице. Характер повреждений – осколочные ранения мягких тканей средней тяжести. Как мне доложили руководители здравоохранения Брянской области, жизни пострадавших ничего не угрожает. По оценке материального ущерба на месте работает наш проектный институт при департаменте строительства Брянской области. На текущий момент они прошли 25 домов, по предварительным оценкам, осталось еще 22 дома. В настоящее время идет оценка причиненного ущерба, после этого будут составлены сметы, на основании которых пострадавшие жители получат компенсации. На месте целый день работает оперативно-следственная группа, заведено уголовное дело. Как поясняют специалисты, удар был нанесен «Точкой-У», – сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что «люди испуганы тем, что произошло».
«Ракета прилетела в жилой поселок и взорвалась в огороде одного из домовладений. Было 8 часов утра, многие находились дома. Пострадавшие мужчина и женщина были в момент попадания ракеты в огороде. Конечно же, настроение у людей нехорошее, но люди понимают: те действия, которые предпринимает украинская власть, направлены на борьбу не с вооруженными силами, а с простыми людьми. Мы это видели, когда был нанесен удар по Климово. Там ситуация была потяжелей: женщине оторвало ногу, тяжело пострадал ребенок, сгорело два дома, и порядка ста домов пострадало. Сейчас они нанесли удар по поселку, который прилегает к Клинцам, селу Займище. Мы расцениваем это как борьбу с мирными жителями. Как когда-то наши отцы и деды воевали с фашизмом, когда фашисты как бы «для их благополучия» убивали у нас на Брянщине детей, чтобы те не мучились, умерщвляли в концлагерях. Сегодня этот фашизм полностью расцвел у нас по соседству. Мы граничим, мы всегда дружили. Он показывает свой оскал во всей красе. Там, куда был нанесен удар, проживают мирные люди, там частные дома, поселок. Там нет многоэтажных домов. Удар был нанесен именно по людям, по жилому массиву», – также сообщил брянский губернатор.
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