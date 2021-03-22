Стали известны причины оправдания главы Советского района Брянска Колесникова

Суд не нашел в его действиях личной заинтересованности.

В Брянском областном суде разъяснили причины вынесения оправдательного приговора главе Советской районной администрации Алексею Колесникова.

Напомним, прокуратура требовала привлечь Колесникова к уголовной ответственности по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2020 году чиновник выдавал спецпропуска коммерческим предприятиям, разрешая им, таким образом, работать и передвигаться в период пандемии.

Прокуратура настаивала на том, что Алексей Колесников грубо нарушил режим повышенной готовности, направленный на предотвращение распространения пандемии. Обвинение ссылалось на показания свидетелей, записи его телефонных разговоров и изъятые документы. Колесникову вменяли личную заинтересованность в выдаче спецпропусков.

Однако Брянский областной суд, вслед за Советским судом Брянска, ничего противозаконного в действиях главы района, включая личную заинтересованность, не нашел.

Решение Брянского облсуда может быть обжаловано в течение шести месяцев в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции.