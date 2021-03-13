Суд снова оправдал главу Советского района Брянска Колесникова

Апелляцию прокуратуры Брянский областной суд не удовлетворил.

12 марта Брянский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Советского районного суда Брянска, вынесенный в отношении главы Советской районной администрации Алексея Колесникова.

Главу Советского района Брянска обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Обвинение утверждало, что в период режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за пандемии, Колесников незаконно выдавал коммерческим предприятиям специальные пропуска, разрешающие работу и перемещение во время ограничений.

Советский районный суд в действиях чиновника состава преступления не нашел. Брянский облсуд пришел к тому же выводу – оправдательный приговор оставили без изменений с объяснением Колесникову права на реабилитацию.