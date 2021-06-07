Суд снова оправдал главу Советского района Брянска Колесникова
Наказания для чиновника добивалась прокуратура.
Первый кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил представление заместителя прокурора Брянской области по делу главы Советской районной администрации Брянска Алексея Колесникова.
Зампрокурора настаивал на вине Колесникова в выдаче в 2020 году спецпропусков на работу компаний во время режима повышенной готовности, введенного в Брянской области на фоне распространения коронавирусной инфекции.
В марте Советский районный суд не нашел состава преступления в действиях чиновника, отметив, что он не руководствовался личной заинтересованностью.
3 июня Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность оправдательного приговора, вынесенного Советским районным судом.
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