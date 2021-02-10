В Брянске многодетная семья попросила у депутата телевизор

Семья воспитывает троих детей, один из которых – инвалид.

Многодетная семья из Брянска обратилась в областную Думу с просьбой о покупке телевизора.

По информации облдумы, супруги с тремя детьми живут в комнате общежития в Бежицком районе. Их дочь с ограниченными возможностями здоровья вынуждена большую часть времени проводить дома.

На просьбу о помощи откликнулся депутат Константин Воронцов. Телевизор уже доставили многодетной семье, отметили в облдуме.