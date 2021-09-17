В Брянске начались трехдневные выборы в Госдуму

Избирательные участки работают с 17 сентября.

17 сентября в Брянске, как и во всей России, начались трехдневные выборы в Государственную Думу.

Участки открыли в 8.00. Как сообщает городская администрация, у избирательного участка № 150 в здании Брянской кадетской школы имени Героя России Шкурного в Фокинском районе еще до открытия выстроилась очередь желающих проголосовать.

На избирательных участках соблюдаются меры безопасности. Избирателям измеряют температуру и обрабатывают руки санитайзером. Также каждому выдают индивидуальный набор с маской, перчатками и шариковой ручкой. Накануне выборов участки обследовали полицейские и сотрудники МЧС.

Прозрачность избирательного процесса обеспечивают наблюдатели от политических партий и кандидатов.

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно с 17 по 19 сентября.