В Брянске почтили память воинов-афганцев

В честь годовщины вывода советских войск из Афганистана возложили цветы к памятнику «Круговая оборона».

В Брянске сегодня состоялась церемония возложения цветов у памятника «Круговая оборона». Она была приурочена к 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Участниками церемонии стали первый зам директора областного департамента внутренней политики Андрей Казорин, зам мэра Брянска Валентина Андреева и другие чиновники и представители общественных организаций. Они возложили к памятнику цветы и минутой молчания почтили память погибших.

Война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989 годы. Через нее прошли порядко 620 тыс. советских солдат и офицеров, в том числе и брянцы.