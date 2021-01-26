В Кремле озвучили рейтинги губернаторов по доверию и недоверию им в регионах

Брянского губернатора не оказалось ни среди лидеров, ни среди аутсайдеров.

В Кремле на прошлой неделе прошел семинар по внутренней политике для вице-губернаторов российских регионов.

Как сообщает со ссылкой на трех участников семинаров РБК, присутствующим сообщили о результатах выполнения регионами ключевых показателей эффективности, назначенных ранее Кремлем. Представители кажлого субъекта РФ получили индивидуальные результаты по своему региону. Кроме того, на публике были озвучены лидеры и аутсайдеры среди губернаторов по доверию им населения вверенного региона.

В пятерку лидеров по доверию своим губернаторам вошли Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аутсайдеров — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края и Кемеровская область. Брянщины не оказалось ни среди аутсайдеров, ни среди лидеров.

Президенту больше всего доверяют в Чечне, Крыму и Севастополе. меньше всего — в Хабаровском и Красноярском краях и Санкт-Петербурге. Брянщина также не замечена ни среди лидеров, ни среди аутсайдеров.

Фото: РБК.