В областной Думе объяснили, почему не транслировали онлайн сегодняшнее заседание

Во всем, по версии аппарата регионального парламента, оказался виноват Ростелеком.

На сайте Брянской областной Думы был опубликован комментарий, поясняющий, почему сегодня вопреки обыкновению не велась онлайн трансляция состоявшегося в четверг заседания регионального парламента.

В комментарии говорится, что виноватым в случившемся оказался Ростелеком.

Организовать трансляцию было невозможно из-за работ на облачном сервере, на котором она обычно ведется.