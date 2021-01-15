В прокуратуре Брянщине опровергли слухи о скорой отставке регионального прокурора

В надзорном ведомстве утверждают, что не в курсе подобных планов.

Прокуратура Брянской области опровергла слухи о скорой отставке прокурора региона Александра Войтовича.

Поводом для этих слухов послужила анонимная публикация в одном из каналов федеральных новостей в мессенджере Телеграм, где говорится, что генеральный прокурор России Игорь Краснов якобы избавляется от глав региональных прокуратур, которых назначал его предшественник Юрий Чайка. В качестве примеры приводятся отставки двух замов Краснова, занимавших свои должности при Чайке.

Войтович был очередной раз переназначен на должность прокурора Брянской области 1 июня 2020 года, его контракт стандартно рассчитан на пять лет. Назначение состоялось уже при Краснове.