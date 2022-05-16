Валуев убрал поваленные ураганом деревья в Новозыбкове

«Любая помощь точно лишней не будет», – отметил он.

Николай Валуев вместе с волонтерами убрал в городском парке Новозыбкова поваленные ураганом деревья.

В Новозыбкове депутат Госдумы от Брянской области побывал в рамках региональной недели. Накануне его визита над Новозыбковом прошел сильный ураган с пылевой бурей.

«Принял решение выехать на место, чтобы лично оценить причиненный ущерб, и присоединился к сотрудникам МЧС, городским службам и волонтерам для устранения последствий буйства природы. Уверен, что любая помощь точно лишней не будет», – сообщил Валуев.