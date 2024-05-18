Новый арт-объект появился в брянском парке

В парке железнодорожников Брянска установили новый арт-объект в стиле стимпанк. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке железнодорожников Брянска появился необычный арт-объект. Пародизель-скамью изготовил мастер Алексей Никулин. Он восхищается эстетикой механизмов стимпанка и создает фантастические арт-объекты из технического железа.

«Идея посещала меня давно, но на металопунктах, где я уже постоянный гость, вагонных колес нет, проект был заморожен, но не забыт. Я искал пути его реализации и нашёл. Захотелось сделать что-то масштабное для нашего города», — рассказал Алексей.

С главным элементом для пародизель-скамьи мастеру помогли специалисты депо Брянск-II. Вагонное колесо разрезали и доставили в мастерскую. За месяц Алексей из разрозненных частей собрал новый арт-объект.

«Когда работал, в голове был образ своего рода пародизеля, скутер-скамьи на вагонной паре, которая использовалась бы как одно из средств передвижения в футуристическом мире дизельпанка», — уточнил мастер.

Скамью, массой более 600 кило, установили в парке. Рядом планируют разместить информацию о правила использования арк-объектом. За его сохранностью будет наблюдать система «Умный город».