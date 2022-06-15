Выгоничского депутата лишат полномочий за отсутствие деклараций

Соответствующее решение принял суд.

Прокуратура выявила факт неисполнения депутатом Выгоничского районного Совета обязанности по предоставлению сведений о доходах.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и закона Брянской области «Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих государственные должности Брянской области и муниципальные должности» народный избранник не представил сведения о своих доходах, доходах жены и несовершеннолетних детей за 2020 год.

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия депутата, однако райсовет требование проигнорировал. В результате соответствующее решение принял районный суд. Он обязал Совет народных депутатов досрочно прекратить полномочия попавшегося на нарушении депутата на ближайшей сессии.