За год брянский губернатор заработал 5,2 миллиона, его жена – 389,5 миллиона рублей

По сравнению с 2020 годом доходы сократились и у Александра Богомаза, и у его супруги.

Правительство Брянской области обнародовало сведения о доходах и имуществе губернатора Александра Богомаза и его супруги Ольги Богомаз.

В 2021 году брянский губернатор заработал 5,2 миллиона рублей против 5,4 миллиона рублей годом ранее.

Размер дохода его супруги составил в прошлом году 289,5 миллиона рублей, тогда как в 2020-м Ольга Богомаз задекларировала 978,8 миллиона рублей.

В собственности Александра Богомаза – два жилых дома с приусадебными участками и сельскохозяйственный участок. На Ольгу Богомаз оформлен внушительное количество земель и помещений сельскохозяйственного назначения, две Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 200, а также грузовики, трактор и другая сельхозтехника.