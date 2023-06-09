Замглавы брянской администрации Антошин призвал отказаться от совещаний

Первый замглавы брянской администрации Сергей Антошин призвал коллег отказаться от совещаний в пользу мессенджеров

Первый замглавы брянской администрации Сергей Антошин призвал чиновником уйти от ненужных совещаний и решать вопросы дистанционно – по телефону и через мессенджер.

«Структура должна быть мобильной, все должны понимать, как работает администрация, и кто за что отвечает. Нужно начинать с себя. У нас поколение детей уже выросло, разбирающееся в информационных технологиях. Но при всем при этом вода должна течь, свет — гореть, учителя — учить, крыши — целыми. Всем структурам — неделю на вхождение в новый принцип работы», — подчеркнул Сергей Антошин.