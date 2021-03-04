Заму мэра Брянска Виктору Предехе прочат отставку

Работой чиновника недоволен губернатор Александр Богомаз.

Виктор Предеха может покинуть пост заместителя главы Брянской городской администрации.

Напомним, в феврале работа мэрии возмутила губернатора Брянской области. Он заявил, что чиновники не справляются со своими обязанностями, в частности по вывозу снега и мусора.

Больше остальных досталось Виктору Предехе. По словам губернатора, он «палец о палец не ударяет».

Главе города Марине Дбар и мэру Александру Макарову Богомаз рекомендовал принять соответствующее кадровое решение.

Позже стало известно, что Предеху направили на обучение в Сколково, где он знакомиться с передовыми тенденциями городского менеджмента. Как стало известно «Городу 32», возможно, Виктора Предеху уволят по возвращении с учебы.

Сам он ситуацию предпочитает не комментировать.