Жители районов игнорируют прямую линию брянского губернатора

Наибольшую активность проявляют жители областного центра.

С начала работы центра по сбору вопросов к прямой линии губернатора Александра Богомаза с жителями Брянской области поступило 1029 обращений. Единый центр работал и в выходные дни.

Как сообщает региональный оперативный штаб, большая часть обращений поступила от жителей Брянска – 56,5%. Жители районов проявляют слабую активность.

Так, из Брянского района поступило 5,4% вопросов, из Клинцов – 2,6%, из Новозыбкова – 2,6%, из Дятьковского района – 2,4%.

19,5% вопросов связаны с ЖКХ, 14% – с благоустройством, 11% – с социальной сферой, 8,9 – с коронавирусом.

Обращения на прямую линию принимают по единому номеру 8-800-200-32-68, в мессенджере WhatsApp по номеру 8-901-809-32-68 и по электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru. Вопросы и обращения можно направлять по 23 ноября включительно

Прямая линия губернатора начнется 23 ноября в 17.00. Прямой эфир можно будет посмотреть на телеканалах «Брянская губерния», «ОТР», в официальной группе Правительства Брянской области в социальной сети «ВКонтакте».