1 февраля комиссия Генеральной прокуратуры ответит на вопросы брянцев

1 февраля 2021 года комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведет личный прием жителей города Брянска и области.

Прием будет организован с 10 до 18 часов в здании прокуратуры Брянской области по адресу: Брянск, улица имени А.М. Рекункова, дом №1.

Записаться можно по телефонам: 8 (4832) 65-42-05, 8 (4832) 65-42-11. Также запись может быть произведена непосредственно в прокуратуре Брянской области.

На прием гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Кроме того, заявителям рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение.