11 брянцев и один иногородний умерли от коронавируса за сутки

Диагноз подтвердился у еще 298 человек.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2466 исследований на коронавирусную инфекцию. На 24 июля диагноз подтвердился в 298 человек.

353 пациента пошли на поправку. 11 жителей региона и один иногородний скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 730 жителей региона и 81 иногородний пациент.