11 медалей завоевали брянские каратисты в Орле

Брянские каратисты привезли 11 медалей со Всероссийских турниров в Орле. Об этом сообщили в городской администрации.

В Орле прошло первенство России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет. В турнире участвовали более 800 спортсменов из 52 регионов России. Воспитанники спортшколы «Спартак»Брянска завоевали пять наград: три золотых медали, и по одной серебряной и бронзовой.

В рамках первенства прошёл открытый всероссийский фестиваль по всестилевому каратэ. На нём брянские спортсмены также стали обладателями одного «золота», двух серебряных и трёх бронзовых наград.