12 брянцев и один приезжий умерли от коронавируса за сутки
Региональный оперштаб обновил статистику на 11 октября.
За минувшие сутки брянские медики провели 2743 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, выявив 299 новых случаев заболевания.
119 человек выписали из больниц. 12 жителей Брянской области и один иногородний пациент скончались.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 1577 брянцев и 105 приезжих из других регионов.
По состоянию на 9 октября от COVID-19 умерли 13, на 10 октября – 14 жителей региона.
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