12 сеансов прошли в первый день работы бассейна в новом ФОКе Брянска

12 сеансов прошли в первый день работы бассейна в новом ФОКе «Бежица» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В физкультурно-оздоровительного комплекса «Бежица» в микрорайоне Новый городок в Брянске открылись два бассейна. Большой 25-метровый предназначен для взрослых и детей от 6 лет. А в массой чаще будут учиться плавать малыши от полугода до пяти лет. В первый день работы в ФОКе провели 12 сеансов по плаванию.

«От желающих покупаться уже поступило около 500 заявок. Всех примем, распределим по маленькому и большому бассейнам в зависимости от возраста и умения плавать, а также времени посещения. Мы сформируем группы по 8–12 человек, таким образом, каждый ребенок сможет посещать бассейн 2–3 раза в неделю. На занятиях продолжительностью 45 минут дети и подростки будут учиться правильной технике и дыханию», — отметила методист ФОК «Бежица» Виталий Мачула.

В штат учреждения уже набрали четыре инструктора по плаванию. Ещё столько же специалистов требуется.

« Здесь теплая и чистая вода. Ее температура — 27 градусов, что очень комфортно для купания. За качеством воды тщательно следят. Для этого работают специальные фильтры, которые автоматически очищают воду в постоянном режиме», — уточнила инструктор по плаванию ФОК «Бежица» Валерия Самедова.

В «Бежице» также проходят тренировки по баскетболу и футболу. Для желающих заниматься другими видами спорта администрация ФОКа готова организовать секции.