120 лип посадили на новой улице Брянска

120 лип посадили на новой улице имени Николая Амосова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершается строительство новой улицы имени Николая Амосова. Около одного километра дороги проходит по территории старого аэропорта и связывает улицы Советскую и Иванова. Подрядчик «Брянскавтодор» уже установил два светофора и смонтировал металлические ограждения. Также рабочие посадили 120 саженцев лип.

Строительство обошлось в более чем 186 млн рублей. Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».