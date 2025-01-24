За два года 120 новых автобусов и троллейбусов получила Брянская область по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
С 2022 по 2024 год Брянская область получила 120 единиц общественного транспорта. Технику закупили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Так, 41 новый троллейбус «Адмирал» российского производства работает на на самых протяженных маршрутах областного центра: № 14 «Юрфак БГУ» – «10-й микрорайон», № 12 «Камвольный комбинат» – «Телецентр», № 13 «Улица Горбатова» – «Бульвар Щорса».
А 79 автобусов большого, малого и среднего класса купили обслуживают пассажиров на маршрутах Новозыбковского городского округа, Злынковского и Унечского районов, курсируют по пригородным маршрутам в Выгоничском, Брянском и Жирятинском районах.
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