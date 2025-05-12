120 юных брянцев закончили Школу вожатых в преддверии летних каникул

120 брянских студентов закончили Школу вожатых в преддверии летних каникул. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Профильная смена Областной школы вожатых прошла во Дворце единоборств в Брянске.Участие в ней приняли 120 студентов средних специальных учебных заведениях региона и школ города . Все они настроены в период летних каникул попробовать себя в роли вожатых в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях.

В первой половине дня будущие педагоги изучали теорию. После обеда ребята погружались в практические занятия, игры и квесты, которые могут использовать в своей работе. Вечерами будущие вожатые учились танцевать, пели песни под гитару и проводили вечерние огоньки.

После заключительных тестирований и индивидуальных собеседований каждый из участников смены получил сертификаты о прохождении Школы вожатых.