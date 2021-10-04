13 брянцев умерли т коронавируса за сутки

С начала пандемии скончались 1492 жителя региона.

За минувшие сутки в Брянской области провели 3030 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 249 человек. 153 пациента выписали из лечебных учреждений. 13 жителей региона скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 1492 брянца и 103 приезжих из других регионов.