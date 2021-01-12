13 января синоптики прогнозируют сильный ветер в Брянской области

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Пенсионерка из Десногорска подозревается в покушении на убийство внука 25-летний житель Десногорска пожаловался на угрозы пенсионерки в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области. Полицейские опросили потерпевшего и установили, что молодой человек долгое время проживает со своей бабушкой и ведет аморальный образ жизни. Накануне мужчина пришел домой в пьяном состояние, между ним и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со

Еще один смолянин стал жертвой COVID-19 В регионе продолжает расти число летальный случаев, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 12 января. По официальным данным на 12 января, предоставленным федеральным оперативным штабом, в регионе с начала пандемии выявили 18 939 инфицированных коронавирусом. Суточный прирост заразившихся составил 156 человек. По выздоровлению за минувшие сутки выписали 231 смолянина. Всего справиться с коронавирусом удалось 14 518

Садовый дом загорелся в Сафонове Пожар произошел 11 января 2021 года в 23:47, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Возгорание произошло на улице Ленинградская. На место вызова выехали две пожарные машины и шесть человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, горение садового дома. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, соседям удалось предотвратить пожар в Ярцеве.

155 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Смоленской области Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 155 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 783. Число выздоровевших выросло на 12 человек, сообщает штаб. Всего 14 287 смолян прошли лечение и выписались из больниц с отрицательным результатом на тест на коронавирус. 356

Бдительные соседи самостоятельно справились с пожаром в Ярцеве Около девяти часов вечера 10 января на улице Автозаводской в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Позвонивший в пожарную служба сосед сообщил, что горит входная дверь в квартиру соседей на первом этаже. Еще до прибытия пожарных, неравнодушные соседи вместе с хозяевами квартиры, чья дверь оказалась объята пламенем, залили водой возгорание.