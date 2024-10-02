15 брянцев оштрафовали за несанкционированные свалки

15 жителей Брянска оштрафовали за несанкционированные свалки. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сотрудники Фокинской районной администрации борются с несанкционированными свалками во дворах многоэтажек. Вместе с работниками областного департамента природных ресурсов и экологии, в также городского управления муниципального контроля они объехали контейнерные площадки на улицах Полесская, 16, Красных Партизан, 18 и Коммунаров, 20.

Навалы мусора создают как граждане, так и предприниматели. С нарушителями борются видеонаблюдением и штрафами. Физлица платят до 2 500 рублей, а бизнесмены — до 250 тысяч рублей.

После рейдом за мусорные кучи во дворах заплатили 15 горожан и трое предпринимателей.