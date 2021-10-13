15 октября на Красноармейской в Брянске отключат воду

Воды не будет в течение нескольких часов.

15 октября с 10.00 до 17.00 отключат воду в жилых домах и нежилых помещениях в домах № 158б, № 160а, № 160б, № 170, № 170а, № 170б и № 174 по улице Красноармейской в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, ограничения связаны с плановыми работами на водопроводной сети.