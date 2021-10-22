16 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19 за сутки
Число заболевших продолжает расти.
За минувшие сутки в Брянской области провели 6268 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 389 человек.
349 пациентов выписали из лечебных учреждений. 16 брянцев и один приезжий скончались.
К 22 октября коронавирус унес жизни 1720 жителей Брянской области и 112 иногородних.
С 15 ноября в Брянской области введут QR-коды. Также вступят в силу новые ковидные ограничения. Неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей.
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