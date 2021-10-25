17 брянцев и один приезжий умерли за сутки от COVID-19
Региональный оперштаб обновил статистику на 25 октября.
За минувшие сутки в Брянской области провели 5504 исследования на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 437 человек.
341 пациента выписали из ковидных госпиталей. 17 брянцев и один иногородний скончались.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 1769 жителей Брянской области и 115 приезжих из других регионов.
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