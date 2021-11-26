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18 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19 за сутки

2021, 26 ноября 12:00 Общество
18 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19 за сутки
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Региональный оперштаб обновил статистику на 26 ноября.

За минувшие сутки брянские медики провели 6062 исследования на коронавирусную инфекцию, выявив 311 новых случаев заболеваемости.

458 человек писали из лечебных учреждений. 18 жителей Брянской области и один иногородний пациент скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 2219 брянцев и 118 приезжих из других регионов.

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