18 человек умерли от коронавируса в Брянской области за сутки
Двое из них – приезжие.
За минувшие сутки в Брянской области провели 6166 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 423 человек.
376 пациентов выписали из ковидных госпиталей. 16 жителей Брянской области и двое иногородних скончались.
Сутками ранее, на 23 октября, в регионе выявили 407 новых случаев заболеваемости, 298 человек выздоровели, 16 скончались.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 1752 брянца и 114 приезжих из других регионов.
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