19 ноября в Брянске простятся с главой «Охотно» Владимиром Жутенковым

Он погиб на Камчатке, катаясь на снегоходе.

19 ноября в Брянске простятся с главой агрохолдинга «Охотно» Владимиром Жутенковым. Он погиб во время отпуска на Камчатке, катаясь на снегоходе.

Прощание с 59-летним предпринимателем и политиком пройдет 19 ноября с 7.00 до 10.00 по адресу: Московский проспект, 41б, строение 1. В 13.00 Владимира Жутенкова похоронят на кладбище в Новых Дарковичах.

Для участия в церемонии прощания необходимо иметь QR-коды и маски.