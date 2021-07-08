2 миллиона рублей потратят на новые мусорные контейнеры в Брянской области

Такую сумму выделили для производства специальных контейнеров разного вида.

Сейчас специальные мусорные баки не так популярны в нашем регионе. Их очень мало, всего около тысячи штук. Не все брянцы участвуют в решении экологических проблема города, они еще не выработали привычку разделять отходы.

Новые контейнеры изготовят в Фокинском районе, в учреждении системы исполнения наказания. Ранее здесь уже производили крупные партии сетчатых ящиков.