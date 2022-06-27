23 Дома культуры отремонтируют в Брянской области

На работы потратят 54 млн рублей.

В этом году в Брянской области отремонтируют 23 муниципальных Дома культуры, сообщили в правительстве региона.

Так, по проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» проведут капремонт в четырёх сельских ДК. На работы и оснащение выделили более 29 млн рублей.

Всего по разным проектам и программам в порядок приведут 23 муниципальных ДК. На ремонт и оборудование потратят более 54 млн рублей.