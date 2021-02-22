23 февраля в Брянске будет морозно и пасмурно

Осадков не ожидается.

В День защитника Отечества в Брянске и области будет морозно и пасмурно.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -20…-15 ºC, днем ожидается -17…-12 ºC, местами -13…8 ºC.